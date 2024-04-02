Застрелил женщину за то, что говорила по-украински: российского оккупанта приговорили к 15 годам тюрьмы. Фото

В Украине осудили российского военного, который 2 июня 2022 года в оккупированном в то время Изюме в Харьковской области застрелил местную жительницу. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Осужденным оказался заместитель командира 3-го танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады (в/ч 54096, 1-й танковой армии западного военного округа ВС РФ).

Как выяснило следствие, жертва пришла в штаб российских оккупантов, потому что там была мобильная связь и интернет. Она позвонила брату в Ивано-Франковск и говорила на украинском языке. Российского преступника это возмутило – он подошел и выстрелил женщине в грудь. Потерпевшая погибла на месте.

В ОГПУ отметили, что злоумышленник скрывается от украинского правосудия. Срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания.

Напомним, также перед украинским судом предстанет агент российской ФСБ – 28-летнего сына начальника охраны беглого экс-президента Виктора Януковича, курировавшего фильтрационный лагерь на оккупированной территории Запорожской области. Военный преступник организовывал незаконное задержание украинцев, проведение обысков их имущества и допросов. На территории изолятора содержались сотни людей. Их избивали и запугивали имитацией расстрела.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что правоохранители исследуют военные преступления оккупантов в Киевской области как возможные элементы геноцида, который страна-агрессор РФ пытается совершить против украинского народа. В результате этих преступлений погибли 2406 человек.

– Во временно оккупированном Мариуполе продолжают находить стихийные места захоронения гражданских людей. Они стали жертвами обстрелов, совершенных российскими силами весной 2022 года.

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