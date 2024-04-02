"Исследуем эти преступления как возможные элементы геноцида": генпрокурор Костин рассказал о расследовании действий окупантов в Киевской области

Правоохранители исследуют военные преступления окупантов в Киевской области как возможные элементы геноцида, который страна-агрессор РФ пытается совершить против украинского народа. В результате этих преступлений погибли 2406 человек.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает пресс-служба ведомства. Расследование бесчеловечных деяний оккупантов продолжается.

По его словам, правоохранителями на территории Киевской области было задокументировано более 20 тысяч военных преступлений, из которых 13 тысяч были совершены во время оккупации. В результате этих преступлений погибли 2406 человек, 1030 получили ранения. О подозрении в совершении преступлений сообщено о подозрении 193 лицам, завершено расследование и направлены в суд обвинительные акты в отношении 130 человек. Приговоры получили 25 преступников.

Также сообщено о подозрении 146 лицам, причастным к совершению военных преступлений в Бучанском районе. Среди них 55 человек, которые непосредственно подозреваются в совершении преступлений в городе Буча. Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении 89 человек (22 человека осуждены), 26 из которых – в отношении преступлений в Буче (осуждены 10 человек).

"Мы исследуем эти преступления как возможные элементы геноцида, который Россия пытается совершить против украинского народа. В частности, прокуроры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по факту массовых убийств в Буче в феврале-марте 2022 года. Это производство насчитывает 268 уголовных правонарушений по убийствам более 350 гражданских лиц, которые потенциально могут быть отнесены к геноцидальным", – подчеркнул Костин.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 2 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Гаагу (Нидерланды), где примет участие в министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины". На ней среди прочего будут обсуждать преступления, которые совершили российские кафиры на территории нашего государства.

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