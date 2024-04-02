Курировал фильтрационный лагерь на Запорожье: перед судом предстанет сын начальника охраны Януковича

В Украине будут судить агента российской ФСБ – 28-летнего сына начальника охраны беглого экс-президента Виктора Януковича, который курировал фильтрационный лагерь на оккупированной территории Запорожской области. Военный преступник организовывал незаконное задержание украинцев, проведение обысков их имущества и допросов.

К задержанным оккупанты применяли физическое насилие и запугивали имитацией расстрела. За совершенное куратору грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в Национальной полиции.

Фильтрационный лагерь захватчики обустроили на территории изолятора временного содержания №2 Каменско-Днепровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области. По предварительным оценкам, там удерживали до сотни человек.

Те, кто сумел спастись, пока дают украинским полицейским показания и рассказывают о своем страшном опыте мировой печати. Они отметили, что именно указанный сотрудник ФСБ организовал все пытки.

"По его приказу меня избивали и душили. Он имитировал мою казнь и рассказывал, что придут две дивизии чеченцев и меня изнасилуют…" – говорила в интервью французскому изданию El Figaro 51-летняя жительница Запорожья, которой удалось выбраться из этого ада.

В перерывах между пытками оккупант заставлял женщину признаваться перед камерами российских СМИ, что она якобы помогала украинской армии. Эта информация распространялась среди местных коллаборантов, которые убили собак потерпевшей и со своей стороны тоже угрожали ее жизни и здоровью.

"Следователи Нацполиции уже установили 67 аналогичных мест несвободы для украинцев, 42 из которых находятся на территории РФ. Все фильтрационные действия в них проводятся по методике, разработанной ФСБ РФ. Она направлена на выявление патриотически настроенных украинцев и их дальнейший моральный излом", – отметили в НПУ.

Куратору Каменско-Днепровского фильтрационного лагеря от российской ФСБ в январе 2024 года при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора было объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следователи Нацполиции передали материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении фигуранта в суд Запорожья. Досудебное расследование в отношении других участников преступлений в здании Каменско-Днепровского отделения полиции продолжается.

"Украинские полицейские продолжают собирать полную базу улик для преследования РФ за преступления геноцида украинцев на национальном и международном уровнях", – добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области перед судом предстал солдат ВС РФ, который угрожал убийством жителям Бучанского района во время оккупации. Военному преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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