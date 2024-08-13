Захватчики ударили по Торецку и Константиновке: разрушены частные дома, есть погибшие. Фото

Страна-террорист не перестает обстреливать Украину. На этот раз враг коварно атаковал города Торецк и Константиновка в Донецкой области.

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Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. В результате обстрелов погибли два человека.

"Новые жертвы российских обстрелов. Двое погибших, ранены. В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушены один и повреждены 5 частных домов", – написал Филашкин.

Также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач. Еще один человек был убит вражеским огнем в Торецке.

Чиновник также в очередной раз подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно и нужно эвакуироваться.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 августа войска РФ ударили ракетами по объектам инфраструктуры в Сумском районе. В результате обстрела были ранены два человека.

Кроме того, накануне оккупанты массово обстреляли Херсонщину. Одна женщина погибла, девять человек получили ранения, двое из которых в тяжелом состоянии.

В Антоновке под Херсоном был уничтожен храм УГКЦ. 9 августа помещение чуть не сгорело из-за сброса с БПЛА, а 11-го оккупанты "добили" его ракетой.

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