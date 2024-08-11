Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумскому району: работают все службы

Сумской район вечером 11 августа подвергся российской ракетно-авиационной атаке. Войска Российской Федерации ударили по объектам инфраструктуры.

Видео дня

Об этом заявила Сумская областная военная администрация. "На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", – сообщил Telegram-канал пресс-службы около 20:00 воскресенья.

В ОВА призвали местных жителей беречь себя и своих родных и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Другими деталями представители администрации не поделились.

Местные интернет-сообщества писали о взрывах в районе 19:30. В тот момент на Сумщине действовал режим тревоги, также в других областях предупреждали об угрозе применения Россией баллистического оружия.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что войска государства-агрессора России регулярно применяют против защитников Украины запрещенные отравляющие химвещества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!