Войска РФ массированно обстреляли Херсонщину: есть жертва и много раненых

Страна-агрессор не перестает терроризировать Украину. В этот раз войска РФ массированно обстреляли Херсонщину.

Видео дня

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко. В результате обстрелов есть жертва и много раненых.

"Одна погибла и 9 раненых, двое из которых тяжелые. Такой итог воскресенья в Херсонской городской территориальной общине. Женщина 93 лет получила в результате вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью",– написал Мрочко.

Он рассказал также, что в тяжелом состоянии женщина 1957 и мужчина 1956 г.р. Одна женщина 1956 г.р. имеет легкие телесные повреждения. Три женщины 1952, 1969, 1960 и трое мужчин 1974, 1953, 1982 г.р. в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие были доставлены из Днепровского района Херсона, который сегодня враг нещадно обстреливал.

"Напоминаем, военная городская администрация при ранениях оказывает единовременную денежную помощь: взрослые - 20 000 грн, дети - 30 000 грн, на похороны - 50 000. Соболезнования семье погибшей. Быстрое выздоровление всем раненым", – резюмировал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 11 августа россияне в очередной раз атаковали Краматорск на Донетчине. В результате вражеской атаки в городе пострадали восемь мирных жителей. Путинские войска ударили по жилой застройке и территории предприятия.

– В результате российской ракетной атаки ночью 11 августа в Броварском районе Киевщины погибли мужчина и ребенок, оказавшиеся под завалами дома. Еще три мирных жителя пострадали. В трех районах области разрушен и поврежден ряд домов и автомобилей.

– Оккупанты ударили из артиллерии по Очакову Николаевской области. В результате вражеского обстрела ранения получили четверо мирных жителей. Также в результате повреждены семь частных домов и линия электропередачи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!