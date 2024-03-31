Казнь украинских военных под Авдеевкой: журналисты нашли причастных оккупантов. Видео

Журналисты идентифицировали российских военных преступников, причастных к расстрелу раненых украинских военнопленных на позиции "Зенит" во временно оккупированной Авдеевке Донецкой области. Речь идет о командирах бригады, первой заходившей на позицию.

Поскольку на опубликованных в сети видео, не виден расстрел, установить личности убийц пока не удалось. Об этом говорится в сюжете "Телевидение Торонто".

Там отметили, что за попавшим на видео логотипом удалось установить, что первыми на "Зенит" зашли бойцы 1 славянской бригады "ДНР". Ее сформировали из боевиков, воевавших под командованием террориста Игоря Гиркина, в 2014 году. В настоящее время бригада входит в состав российских вооруженных сил. Командиром стрелкового батальона является военный преступник с позывным "Гермес".

Журналистам удалось выяснить, что под этим псевдо скрывается 44-летний Дмитрий Николаевич Вербий, уроженец города Шахтерск. До полномасштабного вторжения он, вероятно, являлся заместителем начальника службы безопасности в "министерстве".

"Вот он, ответственный за военное преступление, казнь безоружных и раненых пленных, 44-летний Дмитрий Вербий. Позывной "Гермес". Он и является командиром стрелкового батальона 1 славянской бригады, первым заходившего на "Зенит", – подчеркнул журналист".

Другой идентифицированный военный преступник – 29-летний Ткач Николай Александрович с позывным "Жарик". Он командир 2 роты стрелкового батальона, бойцы которой первыми заходили на воинскую часть. Уроженец оккупированного поселка Старобешево под Донецком.

Журналисты отметили, что "Жарик" опытный боевик. Глава террористического минобороны РФ Сергей Шойгу в 2023 году наградил его званием героя России за захват позиций под Водяным.

"Они (Вербий и Ткач. - ред.) командовали штурмом объекта "Зенит" и именно их бойцы расстреляли наших раненых защитников, нарушая договоренности о плену. И это далеко не первая казнь украинцев. Россияне этого не стесняются. Они сами публикуют видео с казнями", – подчеркнули в сюжете.

Напомним, во время захвата Авдеевки российские террористы расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в захваченной врагом Авдеевке Донецкой области. Бойцы были ранены, четверо из них не могли ходить и не имели возможности прорываться из-за оцепления основных сил.

Воины связались с координационным штабом по сдаче в плен, однако оккупанты нарушили договоренность и казнили бойцов ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне расстреляли двух украинских пленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в Донецкой области. На кадрах видно, как оккупанты забежали в окоп и открыли огонь по лежавшим на земле военным.

– В Авдеевке Донецкой области российские оккупанты убили семейную пару местных жителей. Александра Дубового и Марию Петух, которые, вероятно, "ждали Россию", расстреляли в доме, где они жили.