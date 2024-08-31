Все вздрогнуло, полетели осколки: момент удара российским КАБом по Харькову попал на видео

Удар российской авиационной бомбы по Немышлянскому району Харькова 30 августа сняла камера наблюдения. Из-за этого прилета умерла несовершеннолетняя девочка; всего в результате вражеского обстрела в тот день погибли шесть харьковчан.

Видео дня

Местный Telegram-канал "ХС Харків" обнародовал кадры, которые зафиксировала камера, установленная в окне. Она снимала двор (вероятно, многоквартирного дома) на бульваре Юрьева.

Непосредственно в момент прилета за деревьями, недалеко от места съемки, поднялось яркое пламя. После этого взрывная волна принесла множество осколков. Все задрожало, камера немного сместилась.

На видео также видно, как от силы взрыва с подоконника упал кот.

Напомним: враг атаковал город вечером в пятницу, 30 августа. Прилеты были в Индустриальном (попадание КАБа в подъезд 12-этажного дома) и в Немышлянском районах.

По состоянию на утро 31 августа известно, что пострадали 97 человек, более двух десятков из них – дети. Погибли по меньшей мере шесть граждан. Среди жертв – 14-летняя девочка.

Как сообщал OBOZ.UA, одной из жертв обстрела противника стала Вероника Кожушко – юная харьковская художница, которой было всего 18 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!