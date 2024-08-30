Оккупанты нанесли удары по Харькову, под прицелом была гражданская инфраструктура

Войска России днем 30 августа ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Также, предварительно, есть попадания в Чугуеве.

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"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!" – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 15:18.

Один из ударов пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре, уточнил он по состоянию на 15.27.

"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Будьте осторожны – враг продолжает запуски своих КАБов", – призвал городской голова.

Кроме того, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 15:32 сообщил, что попадание по гражданской инфраструктуре также в городе Чугуев.

В области в эту минуту без пострадавших, рассказал Синегубов.

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