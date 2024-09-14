'Все в крови, все в пыли': военный рассказал о первых минутах после ракетного удара по институту связи в Полтаве

В Институте связи в Полтаве 3 сентября, когда Россия нанесла по нему ракетный удар, не происходило никаких построений. К моменту объявления тревоги люди находились в учебных классах и начали спускаться в бомбоубежище, однако успели это сделать не все.

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О первых минутах после удара рассказал "Общественному" 20-летний военнослужащий Богдан, учившийся в институте на связиста. Он вспомнил, как, выйдя из бомбоубежища, увидел много крови и пыли, и вместе с другими уцелевшими искал под завалами раненых и погибших.

Богдан к моменту ракетного удара находился в учебном заведении: там военнослужащий повышал квалификацию и учился на связиста. По его словам, в тот день после 9 часов утра все находились в учебных классах.

"Прозвучала тревога, мы начали собирать в классе свои вещи и покидать учебное заведение, переходить в бомбоубежище, но не успели. Ракета долетела за полторы минуты до университета", – рассказал военный.

Он подчеркнул, что в учебном заведении тревогами не пренебрегали: студенты спускались в бомбоубежище каждый раз, когда звучала сирена. Так было и в этот раз. Однако добраться до безопасного места успели не все.

"Мы шли как раз по той лестнице, куда произошел прилет. Мы просто успели немного отойти подальше от него. Мы когда шли в бомбоубежище, услышали свист, повернули голову, увидели, как на нас летит ракета. Все, что мы успели, - это немного отбежать и лечь на землю. Удача. Мне побратим сказал просто идти быстрее немного, давай на всякий случай немного быстрее пойдем, и это нам помогло", — вспомнил Богдан.

Он рассказал, что через несколько минут после удара он с товарищами вышел во двор института. Увиденное Богдана ошеломило. Однако и он, и другие уцелевшие бросились разбирать завалы и оказывать помощь раненым.

"Все развалено, повсюду пыль, повсюду раненые. Трудно было определить, кому первому оказывать медицинскую помощь. Людей очень много, все в крови, все в пыли, ты не понимаешь, у кого какое состояние. Вот, было трудно понять, мы хватались то за одного, то за второго и не могли понять, кто более тяжелый, кто легче ранен. Искали раненых, мертвых, к сожалению, было очень много, находили. Людей просто накрыло кирпичом, металлом, обломками", – описал увиденное и пережитое военнослужащий.

Сам Богдан тогда также получил осколочные ранения. Однако за помощью к медикам не обращался.

"Из нашей группы очень много людей получили ранения. Преимущественно это осколочные от стекла, от дерева, от кирпича, а также есть ожоги, очень много ожогов. Конечно, погибшие есть. Я получил пару обломков в руку, но я не считал свои ранения и хотел помочь другим людям. Поехал в больницу, потому что думал, что у меня контузия, зашел в поликлинику, увидел, сколько там моих ребят, развернулся и ушел. Им нужнее, потому что у них гораздо более серьезные ранения, а у меня так, только царапины" , — добавил воин.

Никаких мер, связанных, в частности, с построением, сбором людей, инструктажами, в заведении не проводилось, заверил военнослужащий.

"В тот день мы, как обычно, просто сидели в своих кабинетах, учились. Собрания на плацу вообще не было, так как это запрещено, потому что летают разведывательные БПЛА, и это очень опасно. За пару дней до того была воздушная тревога, летали шахеды недалеко от университета, но разведывательных дронов не было, потому что нам сразу бы сообщили" , - отметил Богдан.

В настоящее время военный собирается вернуться в свое подразделение и продолжить службу.

Напомним, утром 3 сентября российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Под удар попало здание Института связи в Полтаве.

По состоянию на 5 сентября количество погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 55 человек. Ранения получили 328 человек. А уже 8 сентября стало известно, что в больнице скончались еще три жертвы ракетного удара по Институту связи.

В тот же день президент Зеленский рассказал, что в общей сложности обстрел забрал жизни 58 человек, еще 220 человек на тот момент оставались на стационарном лечении в медучреждениях.