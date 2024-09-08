'Есть очень тяжелые': Зеленский рассказал, сколько людей до сих пор в больницах после удара по Полтаве 3 сентября

Страна-агрессор Россия 3 сентября ударила баллистическими ракетами по Институту связи в Полтаве. Обстрел унес жизни 58 человек, еще 220 человек до сих пор остаются на стационарном лечении в медучреждениях.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в воскресенье, 8 сентября. По его словам, среди пациентов есть раненые в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Глава государства выразил благодарность всем врачам и медицинскому персоналу, которые пытаются помочь пострадавшим и сохранить больше жизней.

"И также я хочу отметить спасателей – весь коллектив ГСЧС Украины в Полтавской области, а также во всех других областях, куда Россия направляет свои ракеты и дроны. Днепровщина, особенно Никополь, Павлоград, другие наши города, другие наши громады, наша Харьковщина, Донецкая область, Николаевщина, Львов и Львовская область, Сумщина и всюду в Украине работают наши люди и все необходимые службы, которые спасают, помогают, восстанавливают", – сказал гарант.

Ранее стало известно, что в больнице скончались еще три человека, пострадавших во время российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве. По официальным данным, число погибших от этого удара выросло до 58 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве 5 сентября на месте российского ракетного удара завершились поисково-спасательные работы. Сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов тело еще одной 55 жертвы. Еще 328 человек получили ранения вследствие атаки РФ.

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