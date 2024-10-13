Пострадали несколько человек: появились данные о вражеской атаке на Одесщину 12 октября

Вечером 12 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине. Для атаки россияне применили две баллистические ракеты.

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В результате вражеского удара ранены. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона.

Удар двумя баллистическими ракетами по Одесскому району захватчики нанесли около 21 часа вечера накануне. Населенный пункт, который был атакован, чиновник не назвал, однако сообщил о пострадавших в результате удара.

"Вчера вечером также по Одесскому району были выпущены две баллистические ракеты. К счастью, они целей задуманных не достигли, но несколько человек получили нетяжелые повреждения, им оказана медицинская помощь немедленно, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказал Кипер, не вдаваясь в детали.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО сбили 31 дрон-камикадзе, еще 36 российских беспилотников были локационно потеряны.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов Россия применила за неделю, и указал на потребность в ПВО.