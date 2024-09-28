Оккупанты попали дроном по гражданскому автомобилю на Харьковщине: погиб судья Верховного Суда, есть раненые. Фото

В субботу, 28 сентября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харьковщине. На этот раз враг атаковал поселок Казачья Лопань в Харьковском районе.

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В результате обстрела погиб и ранен. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат попал в частный автомобиль.

"Около 13:00 оккупанты ударили по Казачьей Лопани Харьковского района. Дрон попал в частное авто", – говорится в сообщении.

В результате атаки погиб один гражданский мужчина. Пока личность погибшего устанавливают.

Также в результате удара пострадали три женщины, получившие ранения разной степени тяжести. Пострадавшие оперативно госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

В Харьковской прокуратуре уточнили, что вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. 61-летний водитель погиб на месте.

Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

Погибшим оказался Леонид Лобойко, судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.

Раненые женщины тоже находились в этом автомобиле.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко уточнил, что погибший мужчина и раненые женщины приехали в поселок на автомобиле с целью покормить домашних животных. Одна женщина получила тяжелые ранения, еще две находятся в среднем состоянии.

"В очередной раз призываю всех позаботиться о собственной жизни и здоровье и ни в коем случае не возвращаться в приграничные населенные пункты, пока ситуация не улучшится!" – добавил он.

Напомним, российские войска в ночь на 28 сентября атаковали "Шахедами" город Сумы. В облцентре в результате атаки зафиксировано попадание, поражено заведение здравоохранения, после того, как на место отправились экстренные службы, враг нанес повторный удар.

В ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны сбили 71 враждебную цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты.

ПВО ночью работало в 13 областях нашего государства.