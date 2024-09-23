Войска РФ впервые ударили КАБами по Запорожью: есть раненые. Фото

В воскресенье, 22 сентября, страна-агрессор впервые атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В городе раздались взрывы. Есть раненые.

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Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук. Детали атаки уточняются.

По состоянию на 00:17 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что во время атаки россиянами Запорожья, предварительно, получили ранения пять человек.

В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Поднялся пожар. На месте работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По состоянию на 00:37 в МВД уточнили, что россияне нанесли 6 ударов по Запорожью, предварительно – КАБами. В результате ударов занялись припаркованные автомобили, повреждены жилые дома,

На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики, спасатели и другие профильные службы города.

В 1:00 начальник Запорожской ОВ Иван Федоров сообщил, что оперативные службы города и области работают сейчас в Запорожье на месте вражеского обстрела. Число пострадавших возросло до 6 человек. Им оказывается медицинская помощь.

Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим. На 2-х локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.

Справка

Как сообщают мониторинговые каналы, по Запорожью был нанесен удар управляемой авиационной бомбой (ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции). По последним данным, новые УМПК позволяют увеличить дальность пуска до ~80 км.

В воскресенье, 22 сентября, российская армия также ударила по Славянску в Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 сентября кафиры обстреляли три района в области – Краматорский, Покровский и Волновахский. В результате атаки один человек погиб, еще семь ранены.

– Также Украина собрала доказательства причастности РФ к атаке на миссию Красного Креста в Донбассе. Правоохранители не только установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного БпЛА. Есть данные, откуда был нанесен удар по миссии.

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