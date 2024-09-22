Огневые позиции находились у Бахмута: Украина собрала доказательства причастности РФ к атаке на миссию Красного Креста на Донбассе

Факт, что именно войска государства-агрессора из ствольной артиллерии нанесли удар по миссии Международного Комитета Красного Креста в Веролюбовке Константиновской громады во время раздачи гуманитарной помощи, задокументирован. Есть доказательства того, что атаку на гуманитарную миссию Красного Креста в Донецкой области совершили именно оккупанты.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Отмечается, что правоохранители не только установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного БпЛА. Есть данные, откуда конкретно был нанесен удар по миссии.

Напомним: трагедия произошла 12 сентября 2024 года. Из-за обстрела миссии, которая в Веролюбовке занималась раздачей гуманитарной помощи, погибли трое мужчин. Также пострадали еще двое работников Международного Комитета Красного Креста.

"Установлено, что артиллерийский обстрел совершен 2 осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным баражирующим боеприпасом "Ланцет", находящийся на вооружении только в РФ. Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует на цель. Это указывает на преднамеренный характер атаки на транспорт и персонал Красного Креста", – отметил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Учитывая следы повреждений окрестных зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попадания боеприпасов, предварительно определено направление прилета. Огневые позиции нанесших этот удар артиллерийских подразделений находились в районе Ягодного Бахмутского района Донецкой области – временно оккупированной территории.

Известно, что в Ягодном находится 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии РФ и артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, после преступного обстрела российской армией конвоя МККК руководство Международного комитета Красного Креста почему-то даже не упомянуло, кто именно совершил атаку. Кроме того, с реакцией на смерть трех украинцев, которые были работниками организации, в МККК тоже не спешили.

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