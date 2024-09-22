Оккупанты ударили по частному сектору Славянска: есть пострадавшие. Фото
В воскресенье, 22 сентября, российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения.
Об этом сообщили в Telegram Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что враг применил предварительно ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Россияне попали в жилые дома. Из-под завалов спасатели достали женщину. Две ее соседки 53 и 54 лет получили ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания неотложной помощи.
Правоохранители документируют все последствия военного преступления армии РФ. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, также 21 сентября россияне ударили по шахте в Донецкой области, там вспыхнул пожар. В результате обстрела погибли две женщины, которые были сотрудницами предприятия, еще одну пострадавшую госпитализировали.
Всего на момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность. Пожар ликвидирован.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 21 сентября оккупанты обстреляли три района в области – Краматорский, Покровский и Волновахский. В результате атаки один человек погиб, еще семь ранены.
– Также Украина собрала доказательства причастности РФ к атаке на миссию Красного Креста на Донбассе. Правоохранители не только установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного БпЛА. Есть данные, откуда был нанесен удар по миссии.
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