Оккупанты ударили по частному сектору Славянска: есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 22 сентября, российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения.

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Об этом сообщили в Telegram Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что враг применил предварительно ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Россияне попали в жилые дома. Из-под завалов спасатели достали женщину. Две ее соседки 53 и 54 лет получили ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания неотложной помощи.

Правоохранители документируют все последствия военного преступления армии РФ. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, также 21 сентября россияне ударили по шахте в Донецкой области, там вспыхнул пожар. В результате обстрела погибли две женщины, которые были сотрудницами предприятия, еще одну пострадавшую госпитализировали.

Всего на момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность. Пожар ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 сентября оккупанты обстреляли три района в области – Краматорский, Покровский и Волновахский. В результате атаки один человек погиб, еще семь ранены.

– Также Украина собрала доказательства причастности РФ к атаке на миссию Красного Креста на Донбассе. Правоохранители не только установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного БпЛА. Есть данные, откуда был нанесен удар по миссии.

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