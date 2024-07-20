Войска РФ ударили по Полтавщине: повреждена гражданская инфраструктура

В ночь с пятницы на субботу, 20 июля, российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область. В регионе есть попадания и повреждения гражданской инфраструктуры.

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Об этом написал начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Он сообщил о попадании в Полтавском районе, информация о пострадавших там уточняется.

Также в Миргородском районе из-за атаки агрессора была повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Обязательно в это время находитесь в укрытиях. Берегите себя и близких", – призвали в ОВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время воздушной тревоги в направлении Полтавщины через Харьковщину летела вражеская ракета.

Также военные сообщали о группе БПЛА "Шахед" в направлении Миргорода и одном вражеском ударном дроне в районе Полтавы. По ним работали силы ПВО, были слышны взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 ноября российские оккупационные войска обстреляли Великописаревскую громаду Ахтырского района Сумской области. Захватчики убили одного гражданского человека, еще один получил ранения.

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