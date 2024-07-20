Россияне обстреляли приграничье Сумщины: погибла женщина

В пятницу, 19 ноября, российские оккупационные войска обстреляли Великописаревскую громаду Ахтырского района Сумской области. Захватчики убили одного гражданского человека, еще один получил ранения.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации и в Офисе генерального прокурора. По приграничью Сумской области враг бил из артиллерии.

"Великописаревская громада: россияне нанесли минометные обстрелы (18 взрывов). В результате 1 гражданский человек погиб, 1 гражданский получил ранения", – сказано в сообщении.

Жертвой обстрела оккупантов стала 62-летняя женщина, ее 66-летний муж получил ранения.

По данным следствия, обстрел гражданской инфраструктуры, вследствие которого погибла украинка, произошел около 16:00.

"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают атаковать Херсонщину. Вечером 18 июля они обстреляли Антоновку, утром 19-го ударили по жилому дому в Белозерке.

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