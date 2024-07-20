РФ ударила по железной дороге Харьковщины: есть раненые, повреждены здания и поезда

Российские захватчики 20 июля нанесли удары по железной дороге Харьковщины. Пострадали четверо сотрудников, повреждены здания и поезда.

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Из-за вражеской атаки и повреждения контактной сети на выезде из облцентра произошла задержка отправления поездов на Киев. Об атаке рассказали в "Укрзалізниці".

"Очередная ночь с вражескими атаками на железную дорогу Харьковщины. 4 наших людей получили ранения (к счастью, незначительные), повреждены здания и подвижной состав. Кроме того, из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью движение возобновили, поезда следуют в столицу", – говорится в сообщении.

Также в "Укрзалізниці" сообщили о задержке Интерсити в Краматорск.

"Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно – выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм. Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства – отвезем резервными микроавтобусами", – заверили в компании.

Напомним, в ночь на 20 июля РФ атаковала Украину дронами и ракетами: под ударом оказались пять областей, сообщается о прилетах по инфраструктуре.

По данным Воздушных сил, всего враг запустил по нашему государству 16 беспилотников, три баллистических и одну крылатую ракеты. Силы ПВО сбили 13 целей: 12 "Шахедов" и один БПЛА неустановленного типа.