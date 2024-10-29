Войска РФ ударили по частному сектору в Харькове: четверо погибших, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты утром во вторник, 29 октября, снова нанесли по Харькову авиационный удар. Зафиксирован прилет в Основянском районе.

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Под обстрелом оказался частный сектор, погибло четверо человека. Под завалами еще могут быть люди, написал на своем канале в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов. Взрывы прогремели около 3:00.

В результате вражеского обстрела полностью разрушено два частных дома. Около 20 домов получили различные степени повреждений.

"В настоящее время ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших", – написал Терехов.

На месте работают спасатели и соответствующие службы. По состоянию на 5:05 известно о четырех погибших.

"Под завалами еще могут находиться люди, в том числе дети. Ликвидация последствий продолжается. На месте работают все экстренные службы", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вечером 28 октября войска России ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Кроме того, россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Враг попал в трехэтажный жилой дом. Погиб 39-летний мужчина, еще по меньшей мере 12 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером в воскресенье, 27 октября, россияне ударили КАБами по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Известно о шести пострадавших, повреждении домов и авто.

– Кроме этого, около 03:00 войска РФ ударили рядом с девятиэтажкой в Холодногорском районе. Ранения получили семь человек, в том числе 16-летняя девушка. В доме повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.

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