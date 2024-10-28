Россияне сбросили КАБы на центр Харькова: на месте прилета пожар и задымление
Войска России вечером в понедельник, 28 октября, снова ударили по Харькову. Предварительно под ударом находился центр города, на месте прилета пожар и задымление.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале у Telegram. Взрывы в городе прогремели около 21:00.
По словам городского головы, враг атаковал город КАБАми. Информация по разрушениям уточняется. По предварительной информации, в результате российского обстрела пострадали шесть местных жителей.
"В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На данный момент известно о шести пострадавших", – написал глава ОВА Олег Синегубов.
Напомним, что вечером в воскресенье, 27 октября, россияне ударили КАБами по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Известно о шести пострадавших, повреждении домов и авто.
Кроме этого, около 03:00 войска РФ ударили рядом с девятиэтажкой в Холодногорском районе. Ранения получили семь человек, в том числе 16-летняя девушка. В доме повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.
Как сообщал OBOZ.UA:
– в результате российского удара по Константиновке в Донецкой области погиб полицейский Виталий Сердюк. Старший сержант полиции получил тяжелые ранения во время обстрела.
– Оккупационные войска России днем 28 октября ударили дронами-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине. Из-за вражеских обстрелов получили ранения две девочки – 12 и 13 лет.
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