Россияне сбросили КАБы на центр Харькова: на месте прилета пожар и задымление

Войска России вечером в понедельник, 28 октября, снова ударили по Харькову. Предварительно под ударом находился центр города, на месте прилета пожар и задымление.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале у Telegram. Взрывы в городе прогремели около 21:00.

По словам городского головы, враг атаковал город КАБАми. Информация по разрушениям уточняется. По предварительной информации, в результате российского обстрела пострадали шесть местных жителей.

"В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На данный момент известно о шести пострадавших", – написал глава ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что вечером в воскресенье, 27 октября, россияне ударили КАБами по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Известно о шести пострадавших, повреждении домов и авто.

Кроме этого, около 03:00 войска РФ ударили рядом с девятиэтажкой в Холодногорском районе. Ранения получили семь человек, в том числе 16-летняя девушка. В доме повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в результате российского удара по Константиновке в Донецкой области погиб полицейский Виталий Сердюк. Старший сержант полиции получил тяжелые ранения во время обстрела.

– Оккупационные войска России днем 28 октября ударили дронами-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине. Из-за вражеских обстрелов получили ранения две девочки – 12 и 13 лет.

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