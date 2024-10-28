Россияне атаковали ракетами Кривой Рог: поврежден трехэтажный жилой дом, есть пострадавшие

Российские оккупанты вечером 28 октября атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. Враг попал в трехэтажный жилой дом. По меньшей мере, десять человек пострадали.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. На месте возник пожар.

"В Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом. Предварительно, пострадали 10 человек. В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Повреждены также медучреждение, авто, газопровод", – написал он.

Напомним, что войска России вечером в понедельник, 28 октября, ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпропа. Там разрушены несколько этажей. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв. В городе заявили о ракетном ударе по районному управлению Нацполиции: погибли четыре человека и шестеро пострадали.

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