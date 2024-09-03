Россияне сбросили КАБ на университет в Сумах: первые подробности

Вечером 3 сентября военные преступники РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, оккупанты прицельно сбросили на город управляемую авиационную бомбу.

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Об этом сообщают в Сумской областной военной администрации. Власти области отмечают, что на месте работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняются.

Взрыв в Сумах, согласно сообщениям в местных пабликах, был слышен около 21:30. В Воздушных силах ВСУ тогда сообщали о воздушной тревоге и о пуске управляемой авиационной бомбы в направлении Сум.

По имеющейся на данный момент информации от городских властей, есть один пострадавший. У него незначительные травмы, необходима медпомощь предоставлена.

Также в местных пабликах показали место попадания – учебный корпус Сумского государственного университета.

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