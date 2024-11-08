'Важно сообща и решительно действовать': Зеленский отреагировал на массированные удары РФ по Киевщине, Одесщине и Харьковщине. Видео

Российские войска с вечера и всю ночь атаковали украинские города и села ракетами, дронами и КАБами. В частности, прилеты зафиксированы в Харькове, Запорожье и Одесской области: есть погибшие и раненые, в частности, пострадали дети.

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Остановить российский террор можно, если мир будет совместно и решительно действовать, блокируя возможности РФ усиливать армию, а также помогая Украине укрепить ПВО и уничтожать российские ракеты и дроны на территории РФ – до того, как они принесут смерть на украинскую землю. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночные российские атаки.

"Весь вечер и ночь террористы атаковали наши города и громады. Ракеты, дроны и КАБы против Одесщины, Харьковщины, Киевщины. В Харькове в настоящее время известно более чем о 20 пострадавших, среди них младенец. Повреждены жилые дома и инфраструктура", – отметил глава государства.

Он упомянул также о российском ударе по Одесской области: оккупанты разрушили жилые дома украинцев. Известно о погибшем и по меньшей мере девять пострадавших.

К жутким последствиям привела также атака захватчиков на Запорожье. Утром 8 ноября известно, что в облцентре погибли по меньшей мере девять человек, в том числе годовалый ребенок, а также более 40 пострадавших, среди которых также есть дети.

"За эту ночь наши воины уничтожили четыре авиационные ракеты и около 60 ударных дронов, которые применила Россия против Украины. Благодарю наших защитников неба, которые делают все возможное, чтобы защитить людей от этого террора, благодарность всем, кто спасает и помогает нашим людям", – отметил Зеленский.

Однако, добавил он, украинские воины, спасатели, медики не могут самостоятельно остановить Россию, ставшую на тропу геноцида – несмотря на все мужество, самоотверженность и жертвенность, которые они демонстрируют буквально ежеминутно.

"Важно совместно и решительно действовать и на международном уровне всякий раз, когда Россия пытается уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. Украине нужна сила для этого. Это – единственный путь добиться справедливого мира и прекратить смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора – вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 8 ноября захватчики также атаковали Киев и область ракетами. Известно о четырех пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля. Также возникло воспламенение травяного настила и помещения недействующей газовой АЗС.

В общей сложности во время ночной атаки Россия запустила по Украине 101 средство воздушного нападения. Силы ПВО сбили четыре ракеты и 62 дрона.