Россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками: есть попадание в школу и жилой дом. Фото и видео

Российская армия вечером в четверг, 7 ноября, совершила массированную атаку ударными беспилотниками на Одессу и Одесский район. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура – жилые дома и школа. Ранены два человека.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Взрывы в Одессе и в окрестностях прогремели около 23:00, враг направил на город "Шахеды".

"В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, у нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также, из-за повреждений осколками, в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна", – говорится в сообщении.

Пока известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.

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