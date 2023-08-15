В Житомирской области задержали председателя ВВК: требовал взятки за справки о непригодности к военной службе. Фото

СБУ поймала "на горячем" главу военно-врачебной комиссии Житомирской области, которая наживалась на уклонистах. Как сообщается, организовать незаконную схему выезда за границу призывников ей помогли сообщники – работники облвоенкомата, адвокат и чиновник местной больницы.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. За определенную плату фигуранты предлагали потенциальным призывникам фальшивые медицинские справки, удостоверяющие их непригодность к военной службе, учитывая состояние здоровья.

Злоумышленники изготавливали поддельные документы, внося в них несуществующие серьезные диагнозы, которые давали возможность уклоняющимся избежать призыва и выехать за границу.

Стоимость такого "сервиса" колебалась от 2,5 до 5 тысяч долларов в зависимости от срочности заказа. Вырученные незаконным образом средства участники "схемы" распределяли между собой.

Как говорится в расследовании, между ними было четко определено распределение "обязанностей". Например, адвокат отбирал потенциальных "клиентов", глава военно-врачебной комиссии и представительница медицинского учреждения подделывали медицинские справки, а работники областного военного комитета "сопровождали" их в своем ведомстве.

СБУ поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности участников этой схемы. В результате комплексных действий правоохранители задержали "на горячем" председателя военно-врачебной комиссии, адвоката и представительницу медицинского учреждения, которые пытались получить взятку от лица, пытавшегося избежать мобилизации.

Во время обысков в служебных кабинетах и местах проживания участников "схемы" было обнаружено более 35 тысяч долларов США, а также документы, содержащие доказательства незаконной деятельности.

Их обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также в содействии организации незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины (согласно части 3 статьи 368 и части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время участники незаконной "схемы" находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех лиц, участвовавших в преступлении.

Напомним, что СБУ заблокировала деятельность схемы, с помощью которой уклоняющиеся становились "многодетными родителями" и получали возможность уезжать за границу. Стоимость соответствующего документа – 4 тысячи долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево в Закарпатье действовала схема нелегального пересечения государственной границы Украины. Организовали ее жители Полтавской и Закарпатской областей.

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