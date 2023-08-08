На Закарпатье полиция заблокировала канал переправки уклонистов за границу. Видео

В Мукачево на Закарпатье действовала схема нелегального пересечения государственной границы Украины уклонистами. Организовали ее жители Полтавской и Закарпатской областей.

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Правоохранители уже задержали четырех подозреваемых и сообщили им о подозрении. Об этом рассказал Telegram-канал МВД, показав видео операции (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как выяснили полицейские, "билет" на лодку военнообязанным мужчинам дельцы предлагали купить за 4500 долларов США (больше 165 000 грн).

До выезда нужно было оплатить залог. Потом – приехать для отправки в Мукачево. Там уклонистов встречал один из нарушителей и поселял в арендованном доме. После получения второй части денег и согласования деталей мужчин переправляли через реку на лодке в Румынию.

Двух подозреваемых организаторов схемы поймали в Закарпатской области во время перевозки группы уклонистов. На территории Полтавской области задержаны еще двое членов преступной группы.

Злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет) с конфискацией имущества.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Карпатах в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3500 долларов (более 128 500 грн).

– Ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такую поездку 4000 долларов.

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