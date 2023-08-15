СБУ разоблачила схему, с помощью которой уклонисты становились "многодетными отцами". Фото

СБУ заблокировала деятельность схемы, с помощью которой уклоняющиеся становились многодетными родителями и получали возможность уезжать за границу. Стоимость соответствующего документа составляла 4 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Службы безопасности Украины столицы и Киевской области. Один из организаторов "бизнеса" был задержан в Киеве.

"Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала функционирование очередной схемы, с помощью которой мужчины избегали призыва на военную службу и могли выезжать за границу. Досудебным расследованием установлено, что схема заключалась в изготовлении поддельных свидетельств о рождении ребенка и справок о многодетном составе семьи. Стоимость такого "документа" составляла 4 тысячи долларов США", – рассказали в пресс-службе.

К работе схемы причастны жители столичного региона и нескольких западных областей, а клиентов они находили с помощью объявлений в интернете. Одного из организаторов сделки СБУ задержала в Киеве на "горячем" во время передачи подделки.

"За 8 тыс. долларов военнообязанный "клиент" с одним реальным ребенком стал многодетным отцом. Он получил свидетельства о рождении еще на двоих детей, а вместе с тем - "законные" основания избежать призыва на военную службу и выезда за границу", – добавили в СБУ.

У "дельца" были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли доказательства его причастности к незаконному бизнесу. Правоохранители устанавливают количество лиц, которые воспользовались такими "услугами". По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а 38-летнему жителю Киева поставлено в известность о подозрении. Ему грозит до 9 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево в Закарпатье действовала схема нелегального пересечения государственной границы Украины. Организовали ее жители Полтавской и Закарпатской областей.

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