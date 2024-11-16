В Украине ликвидировали ушедшего в штурмовики российского пропагандиста: призывал россиян 'не унывать'. Фото и видео

В России заявили о ликвидации на фронте в Украине российского пропагандиста Егора "Щита". Он администрировал один из Z-пабликов и отправился воевать против украинцев на Донетчину, где и был уничтожен.

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Оккупант, превращенный воинами ВСУ в удобрение для украинского чернозема, при жизни призывал россиян "не унывать". О ликвидации захватчика сообщили пропагандисты канала, где он был одним из администраторов.

"Невосполнимая утрата. Погиб наш администратор канала, боевой товарищ, брат. На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта "Архангел Спецназа", Егор "Щит". Все вы его помните по добрым и веселым "кружочкам", и его фразе "А чего приуныли то?" – заявили российские пропагандисты.

Ликвидацию пропагандиста из проекта, зарабатывающего на публикации шокирующих видео жестоких убийств украинцев, а также допросов граждан Украины, в том числе несовершеннолетних, его "коллеги" назвали "невосполнимой потерей", а самого "Щита" – "настоящим офицером, человеком слова и дела". Также команда паблика, имеющего свыше 1,3 млн подписчиков, приносящих огромные доходы, обратилась к россиянам с призывом скинуться деньгами для семьи ликвидированного преступника, чтобы показать, что он был уничтожен "не зря", а "за родину".

О самом "Щите" информации в открытых источниках практических нет. А вот о российском провоенном Telegram-канале "Архангел спецназа Z", где он работал, в свое время российское издание "Важные истории" и украинский Telegram-канал "UADroneForces" раскопали кое-что интересное.

Так, всего у канала – 8 администраторов, 7 военнослужащих и один гражданский. В самом "Архангеле спецназа Z" в свое время утверждали, что админы канала принимали участие в высадке российского десанта в Гостомеле, и что они являются военнослужащими разных силовых подразделений.

А вот расследователи установили, что создателем и главным администратором канала является офицер 45 бригады спецназа ВДВ РФ Евгений Жулидов. Еще один администратор – Евгений Алейник, сын Станислава Алейника, ректора Белгородского государственного аграрного университета, экс-замминистра сельского хозяйства РФ.

Один из авторов "Архангела" может иметь отношение к Восьмому управлению Генштаба ВС РФ, отвечающему за защиту государственной тайны в войсках – некто Николай Чебров.

Канал специализируется на публикации жестокого контента, включая не публиковавшиеся ранее видео убийств на территории Украины, а также допросов и пыток попавших в плен украинских воинов при участии самих так называемых "архангелов спецназа".

Также авторы публикуют кадры с психологическим насилием, например записи допросов детей на захваченных территориях.

Публикации со сценами жестокости авторы канала монетизируют через пожертвования, продажу рекламы, контента и мерча.

На указанные в канале адреса криптокошельков для пожертвований с августа 2023 года (момента их первого упоминания в канале) поступило более 58 тыс. долларов (около 5,4 млн рублей)

Один рекламный пост в "Архангеле спецназа" стоит 54 тыс. рублей, писали "Важные истории".

Также существует платный канал с еще более жестоким контентом. Ежемесячная подписка на платный канал стоит от 500 до 1000 рублей в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Севастополе был ликвидирован топ-военный Черноморского флота. Его подорвали в собственном авто.

Операцию по ликвидации преступника, ответственного за ракетные удары по Украине, провела СБУ.