Во временно оккупированном Севастополе утром 13 ноября раздался взрыв. Сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль.

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Находившийся в салоне водитель погиб. РосСМИ сообщают, что погибший, вероятно, был российским военнослужащим – капитаном 1 ранга Черноморского флота РФ, начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров.

Подрыв авто подтвердил "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе, в 9.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль", – заявил он.

На место прибыли сотрудники МЧС РФ и даже смогли достать водителя из авто и передать медикам, но уже в карете "скорой" он умер.

Автомобиль взорвался в людном месте: в момент детонации взрывного устройства (именно это рассматривается как основная причина происшествия) он находился на улице Тараса Шевченко.

"Очевидцы пытались оказать помощь водителю, вытащили его из машины и передали медикам, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам очевидцев, под днищем у автомобиля образовалась дыра — это может говорить об установленном СВУ", – пишет одно из пропагандистских изданий РФ.

Другой паблик уточняет: взрыв был такой силы, что мужчине в авто "оторвало ноги и разорвало таз".

Достаточно быстро начали появляться данные о жертве взрыва.

"По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко", – утверждают пропагандисты РФ.

Речь идет о начальнике штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров, 47-летнего Валерия Т.

Некоторые пропагандистские паблики утверждают, что в течение недели за ним велась слежка. Взрывное устройство в действие неизвестные якобы привели дистанционно.

"Бомба была закреплена на днище автомобиля со стороны водителя. В действие приведена дистанционно около 10 утра, когда он двигался на улице Тараса Шевченко. Мужчина скончался от кровопотери. 47-летний капитан — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 года находится в украинских списках", – утверждают пропагандисты.

На одном из видео в кадре заметно название супермаркета, возле которого произошел взрыв. Магазин "Фреш" в Севастополе расположен на улице Тараса Шевченко, 19-в.

Напомним, ранее советник террориста Пушилина пожаловался на атаку дрона на авто.

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