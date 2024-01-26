В Украине будут судить замглавы Госдумы России: голосовал за 'присоединение' к РФ украинских областей

Государственное бюро расследований завершило расследование по заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание и признание вооруженной агрессии России против Украины.

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Обвинительный акт направлен в суд. Подробности сообщают в ГБР.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении российского олигарха, заместителя председателя государственной думы Российской Федерации Александра Бабакова, который оправдывал вооруженную агрессию против Украины и голосовал за антиукраинские законы. Обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что Бабаков голосовал за "включение в состав РФ" Запорожской и Херсонской областей Украины, которые частично оккупированы российскими войсками. В соответствующих "федеральных законах" говорилось также об аннексии Снегиревского и Александровского районов Николаевской области.

К тому же Бабаков публично выступал за оккупацию украинских территорий Российской Федерацией.

"Он в эфире российских пропагандистских каналов на вопрос российского пропагандиста Владимира Соловьева по поводу захваченных РФ частей Донецкой и Херсонской областей сообщил, что указанные области являются экономической территорией, которые РФ должна не спонсировать, а развивать и использовать в собственных экономических целях. Таким образом он оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию частей территорий Украины", – добавили в Госбюро расследований.

Бабакову было доложено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание вооруженной агрессии РФ против Украины). Максимальная санкция упомянутых статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора Украины.

Напомним, ранее в ГБР раскрыли новые детали задержания сына Гринкевича. Он вместе с отцом, Игорем Гринкевичем, является подозреваемым по делу об афере с одеждой для военных на 1 миллиард гривен.

После сообщения о подозрении Роман Гринкевич попытался избежать ответственности: 18 января стало известно, что подозреваемый скрылся, его объявили в розыск. А уже 22 января в ГБР показали задержание сына Гринкевича.

В качестве меры пресечения суд назначил Роману Гринкевичу заключение под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере 500 млн грн. 26 января адвокат подозреваемого заявил, что залог за Гринкевича-младшего не будут вносить: у семьи якобы нет таких средств.