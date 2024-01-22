В ГБР показали задержание сына Гринкевича: в чем обвиняют и что известно

Государственное бюро расследований опубликовало видео с задержанием фигуранта резонансного коррупционного дела Романа Гринкевича. Подозреваемый был задержан утром 22 января в Одессе.

Видео дня

Гринкевич пытался незаконно покинуть пределы Украины и скрыться от правоохранительных органов в одной из стран Европейского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

На видео правоохранители повалили подозреваемого на пол, чтобы надеть наручники. Также выяснили персональные данные Гринкевича.

Стоит отметить, что подозреваемый мог приехать в Одессу 17 января с целью организации незаконного пересечения государственной границы. По ходатайству прокуроров 19 января суд предоставил разрешение на задержание, и уже утром 22 января Гринкевич оказался в руках правоохранителей.

Как известно, члены преступной организации заключили договоры с Министерством обороны Украины по поставке одежды военным. Однако поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не отвечало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества. Размер ущерба оборонному ведомству составляет более 934 млн гривен.

Всем участникам сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

Напомним, в конце декабря 2023 года Госбюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. По словам замминистра Виталия Половенко, решение было принято после общественной огласки дела.

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