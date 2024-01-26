"Таких денег нет": адвокат заявил, что за сына Гринкевича не будут вносить залог
Адвокат сына львовского бизнесмена, фигуранта резонансного коррупционного скандала Романа Гринкевича сообщил, что залог в 500 млн грн за его подзащитного вносить не будут. По его словам, "таких денег нет".
Соответствующую информацию адвокат младшего Гринкевича Андрей Гуджал 26 января озвучил "Суспільному". "Таких денег нет, и безосновательно их вносить", – сказал он.
Гуджал также рассказал, что в настоящее время сторона защиты берет доказательства у турецкой фирмы производителя военной одежды, которые должны доказать невиновность Гринкевича.
Сегодня Соломенский суд должен рассмотреть апелляцию защиты Романа Гринкевича на решение Печерского суда о мере пресечения в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ, однако заседание перенесли.
Следующее заседание должно состояться в середине февраля.
Как сообщал OBOZ.UA, Роман Гринкевич – пятый подозреваемый по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн.
Его отец Игорь Гринкевич был задержан ГБР в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн и арестовали имущество его семьи и подконтрольных компаний.
Сын Гринкевича 22 января был задержан в Одессе.
Вечером 23 января Печерский суд Киева заключил под стражу Романа Гринкевича до 17 марта с альтернативой залогу в размере 500 млн грн. Именно о такой мере пресечения просил Офис генпрокурора.
В суде сын Гринкевича давал комментарии журналистам, во время чего иронически ответил на вопрос о его бывшей девушке художнице Соне Морозюк, которой подарил обручальное кольцо Graff за более чем 50 тысяч долларов и ожерелье от Cartier за более чем 14 тысяч долларов.
В ГБР рассказали, что младшего Гринкевича ловили в течение недели. В Одессе он пытался организовать бегство за границу, о его передвижениях сообщали неравнодушные украинцы. Чтобы его не отследили, фигурант даже ограничил использование мобильной связи.
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