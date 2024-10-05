В Херсонской области оккупанты попали в сельхозпредприятие и газораспределительную станцию: есть погибшие и раненые
Российские войска продолжают обстреливать Херсонщину. За прошедшие сутки они нанесли артиллерийские и авиационные удары по 15 населенным пунктам региона, включая Херсон.
В частности, захватчики попали по сельхозпредприятию, газораспределительной станции, складским помещениям и жилым домам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Подробности раскрыл глава Херсонской областной военной админстрации Александр Прокудин.
За период с 6 утра 4 октября до 6 утра 5 октября россияне нанесли удары по таким населенным пунктам Херсонщины как Красный Маяк, Понятовка, Широкая Балка, Станислав, Новоалександровка, Берислав, Антоновка, Новоберислав, Приднепровское, Садовое, Кизомыс, Белозерка, Камышаны, Львово и город Херсон.
"Российские военные попали в сельхозпредприятие; из-за обстрелов жилых кварталов населенных пунктов области повреждено 17 частных домов. Также оккупанты изувечилли газораспределительную станцию, складские помещения и частные автомобили", – рассказал Прокудин.
Он добавил, что за сутки на Херсонщине россияне убили двух человек. Еще шесть гражданских получили ранения.
Напомним, ночью Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы Украины сбили 3 "шахеда" и не допустили попадания 3 ракет.
Также сообщалось, что оккупанты несколько раз ударили по Запорожской области.
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