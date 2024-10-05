Оккупанты несколько раз ударили по Запорожской области: что известно о последствиях

Вечером в пятницу, 4 октября, российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область. По региону отработала тактическая авиация противника, раздалась серия взрывов.

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Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что враг нанес несколько ударов.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – отметил Федоров.

Сначала в 22:02 он предупредил об активности тактической авиации войск РФ, в 22:26 сообщил о первой серии взрывов, а уже через 10 минут – о повторной.

Мониторинговые каналы писали об активности российских Су-57 в акватории Азовского моря. Оттуда они заходили на пусковые рубежи и запускали корректируемые авиационные бомбы (КАБ) в сторону Запорожья и других населенных пунктов области.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 октября российские войска атаковали Запорожье, по областному центру они нанесли не менее шести ударов. Били захватчики по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Погиб мужчина, 32 человека получили ранения.

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