В результате обстрела Херсонщины погиб врач, среди пострадавших двое детей: подробности атаки РФ

Россияне продолжают атаковать Херсонщину. Вечером 28 октября они ударили по Херсону и атаковали дронами Антоновку, ранив троих человек, когда же на место прибыла бригада экстренной помощи – убили врача и ранили фельдшера.

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А в Станиславе, который оккупанты в конце суток накрыли артиллерийским огнем, ранения получили двое взрослых и двое детей. Подробности раскрыли в Херсонской областной прокуратуре.

Так, около 20 часов вечера 28 октября россияне с помощью БПЛА атаковали Антоновку. В результате атаки ранения получили двое мужчин и одна женщина.

На место атаки прибыла бригада экстренной помощи – тогда захватчики ударили снова.

"Ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и одна женщина", – говорится в сообщении.

Также захватчики ночью атаковали Херсон, им удалось повредить энергетическое оборудование.

"На данный момент частично обесточены Корабельный и Центральный районы города. Специалисты изучают объемы повреждений и приступают к аварийно-восстановительным работам. Об их завершении мы сообщим дополнительно", – сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Уже утром 29 октября россияне снова ударили по Херсону.

"Под вражеский удар попал 53-летний мужчина, находившийся во дворе дома. Его доставили в больницу с взрывной травмой, осколочными ранениями живота и ноги", – поделились подробностями в Херсонской ОВА.

А около 23 часов вечера 28 октября россияне ударили по жилой застройке в Станиславе: в результате прилета был частично разрушен частный жилой дом. Пострадали двое взрослых и двое детей.

"У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести. Из-за вражеских обстрелов 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги. У 51-летнего мужчины – взрывная травма и контузия", – рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В прокуратуре региона уведомили о начале досудебного расследования по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами документируют военные преступления, совершенные представителями вооруженных сил РФ", – добавили там.

Напомним, ранее стало известно, что россияне атаковали ракетами Кривой Рог. Поврежден трехэтажный жилой дом, там вспыхнул пожар.

Погиб 39-летний мужчина, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

Также сообщалось, что войска РФ ударили по частному сектору в Харькове. На утро 29 октября известно о гибели четырех человек.

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