В Полтавской области задержали чиновника военкомата: требовал взятки за снятие с военного учета. Фото

В Полтавской области правоохранители задержали начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в извлечении неправомерной выгоды.

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Чиновник требовал взятку за снятие с военного учета. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ отметили, что при процессуальном руководстве Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) разоблачен начальник Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"По данным следствия, полковник требовал и получил неправомерную выгоду за снятие с военного учета транспортного средства одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Полтавской области. Правоохранители задержали чиновника военкомата. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности", – отметили в ОГПУ.

Там также сообщили, что досудебное расследование по делу проводят следователи СУ ГУ Нацполиции в Полтавской области при оперативном сопровождении УСБ Украины в Полтавской области.

Напомним, накануне, 3 августа, в Прикарпатье задержали чиновника ТЦК: способствовал незаконной переправке уклонистов за границу. За "вознаграждение" в 3-4 тысячи долларов он вместе с подельниками обеспечивал снятие "клиентов" с военного учета и оформление справок, дававших возможность уехать из страны.