В оккупированном Лисичанске российский солдат расстрелял двух людей: оказался ранее судимым. Фото

В оккупированном Лисичанске Луганской области российский оккупант расстрелял двух местных жителей. Выяснилось, что убийца – это ранее судимый боец подразделения "Шторм-Z", 57-летний Василий Сажин.

Об этом сообщает российское издание ASTRA, ссылаясь на свои источники. Жертвами Сажина стали 51-летний Андрей Тонченко (на фото) и 34-летний Виктор Барвинок.

Их тела с огнестрельными ранениями нашли в доме на переулке Красном, где проживал Тонченко.

После этого оккупанта Сажина задержали по подозрению в убийстве двух мужчин. Он рассказал, что распивал с местными жителями алкоголь и в процессе они поругались. Российский военный признался, что он расстрелял обоих мужчин из автомата Калашникова.

"Сажин служит в подразделении "Шторм" в/ч 41624, выяснила ASTRA. Ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи. Его задержали оккупационные силовики Луганской области Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Авдеевке Донецкой области российские оккупанты убили семейную пару местных жителей. Александра Дубового и Марию Пивень расстреляли в доме, где они жили.

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