Дождались освободителей: в Авдеевке российские оккупанты расстреляли семейную пару. Фото

В Авдеевке Донецкой области российские оккупанты убили семейную пару местных жителей. Александра Дубового и Марию Пивень расстреляли в доме, где они жили.

Об этом сообщил известный военный журналист Денис Казанский. Он предположил, что пара "осталась в городе, чтобы дождаться Россию, и вот дождалась". Журналист также показал фото убитых и "документы" так называемой "днр", где указано, что по факту убийства начато "следствие".

В "документе" сказано, что тела Александра Дубового 1979 года рождения и Марии Пивень 1983 года обнаружили в доме, где они жили. Женщина была убита выстрелом в голову, а мужчину, очевидно, забили насмерть, потому что на его труппе нашли "телесные повреждения в области головы, свидетельствующие о насильственной смерти".

Казанский не уточнил, почему он предположил, что пару убили оккупанты. Однако в пабликах так называемой "днр" люди утверждают, что убийство совершили именно "освободители". Раньше мужчина и женщина вместе работали на Авдеевском коксохиме, и действительно, ждали "русский мир".

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