В оккупированном Бердянске выходцы из Азии изнасиловали школьницу

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области двое преступников изнасиловали несовершеннолетнюю. В насилии над 12-летней девочкой оккупанты подозревают двоих выходцев из Азии, завезенных в этот украинский город Россией.

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Ориентировки на двух насильников 2000 и 2001 года рождения распространяют среди оккупационных "правоохранительных органов". Об этом пишет Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

"Изнасиловали несовершеннолетнюю в Бердянске двое выходцев из Азии. Сейчас оккупанты распространяют вот такие ориентировки на неких Зухри Назарова и Джамшеда Рахимова. Сволочи, сами превратили наш город чёрт знает во что. Результат налицо!" – отмечено в сообщении.

Согласно ориентировке, Назаров родился в 2001 году, Рахимов – в 2000-м. Искать их оккупанты планируют "в районе автовокзала и рынков", а также "в местах концентрации иностранных граждан".

Тем временем созданные оккупантами "местные" Telegram-каналы начали синхронно отрицать факт изнасилования ребенка. В пророссийских "бердянских" пабликах тиражируются идентичные сообщения: "Сотрудниками полиции проверяется информация, распространяемая в некоторых телеграм-каналах о якобы изнасилованной в городе Бердянске девочке 2012 года рождения двумя гражданами 2000 и 2001 года рождения. В настоящий момент в полицию Запорожской области заявлений подобного рода не поступало".

Напомним, ранее СБУ идентифицировала боевика "ДНР", во время оккупации Харьковщины изнасиловавшего женщину. Насилие он совершил, жестоко избив жертву и угрожая ей смертью.

Также сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине.

Кроме того, подозрение "заработал" оккупант с Донетчины, изнасиловавший жительницу Рубежного.

И подобные преступления продолжаются и сейчас. Как писал OBOZ.UA, в последние месяцы оккупанты устроили "сафари" на женщин: на захваченных территориях исчезают украинки, их находят изнасилованными и убитыми.