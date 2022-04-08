В Макарове на Киевщине обнаружили тела 132 человек, расстрелянных оккупантами

В Макарове Киевской области нашли тела 132 застреленных российскими оккупантами местных жителя. Во время фазы активных боевых действий из 15 тысяч человек, в городе оставалось около тысячи человек.

Об этом во время телемарафона сообщил поселковый глава Вадим Токарь. В населенном пункте разрушено 40% зданий.

"До войны в Макарове проживало до 15 тысяч жителей, во время активной фазы обороны осталось менее тысячи. Мы увидели разрушенные здания. Поселок разрушен на 40%", – уточнил Токарь.

Напомним, российские оккупанты с первых дней войны окопались в селе Андреевка Киевской области. Именно отсюда они обстреливали поселок Макаров, полностью разрушив оба населенных пункта.

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Отметим, ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений российских оккупантов на Киевщине. В частности, солдаты страны-агрессора убивали и насиловали мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области приступили к эксгумации тел жителей города, захороненных в братской могиле. Все они погибли во время российской оккупации.