Убивали мирных жителей и насиловали женщин: Amnesty International собрало доказательства преступлений оккупантов

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений российских оккупантов на Киевщине. В частности, солдаты страны-агрессора убивали и насиловали мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации. Правозащитники опросили более 20 украинцев, которые стали свидетелями зверств солдат страны-агрессора.

Так, по словам 46-летней жительницы Богдановки, российские солдаты 9 марта открыли стрельбу по нижним этажам ее дома. Затем двое оккупантов ворвались в дом украинки, а после затолкали женщину, ее мужа и их 10-летнюю дочь в помещение бойлерной.

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"Они нас туда втолкнули и захлопнули дверь. Через минуту открыли дверь, спросили у моего мужа, есть ли у него сигареты. Он ответил, что нет, он не курил уже несколько недель. Они выстрелили ему в правую руку. Один сказал другому: "Прикончи его", – и ему (мужу – Ред.) выстрелили в голову", – рассказала жительница Богдановки.

Он уточнила, что супруг умирал и истекал кровью на протяжении нескольких часов, а когда "он издал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер". Рассказ украинки подтвердил ее сосед.

Как рассказала 18-летняя Катерина Ткачева, 3 марта российские солдаты расстреляли ее безоружных родителей, которые вышли на улицу.

"Когда танки уехали, я перепрыгнула через забор во двор к соседям. Хотела проверить, живы ли они (родители – Ред.). Я посмотрела из-за забора и увидела, что мать лежит на спине на краю дороги, а отец – ничком на другой стороне улицы. Я увидела большие дыры в его пальто. На следующий день я пошла к ним. У отца было шесть больших отверстий в спине, у мамы – небольшая дыра в груди", – сказала девушка.

Кроме того, правозащитники записали историю жительницы одного из поселков Киевщины, у которой российские солдаты застрелили мужа, а ее саму изнасиловали, а также другие свидетельства.

"Свидетельства указывают на то, что безоружных гражданских лиц в Украине убивают в их собственных домах и на улицах с невероятной жестокостью и безжалостностью. Преднамеренное убийство гражданских лиц – это нарушение прав человека и военное преступление", – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя случайно признал военные преступления РФ в Буче под Киевом. Он заявил, что тел погибших на улицах города не было до прихода российских оккупантов.