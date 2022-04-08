В Буче начали эксгумацию тел из братской могилы: на 18 телах нашли огнестрельные ранения. Фото

В Буче Киевской области приступили к эксгумации тел жителей города, захороненных в братской могиле. Все они погибли во время российской оккупации.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Враг целенаправленно убивал украинцев (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Достали и осмотрели уже 18 тел. Есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 – с огнестрельными, а 2 – с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали. Для нас это еще очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских", – подчеркнула Стефанишина.

Видео дня

В свою очередь Бучанский городской голова Анатолий Федорук отметил, что после идентификации каждый погибший, по согласованию с родными, будет похоронен индивидуально на местном кладбище в специально секторе.

Осторожно, фото 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя случайно признал военные преступления РФ в Буче под Киевом. Он заявил, что тел погибших на улицах города не было до прихода российских оккупантов.