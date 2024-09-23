В Краматорске прогремела серия взрывов: погибла женщина, три человека ранены

Российская армия в полдень в понедельник, 23 сентября, накрыла огнем Краматорск Донецкой области, в городе раздалось шесть взрывов. В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. "В полдень в городе прогремели шесть взрывов", – написал он в официальном Telegram-канале.

Вследствие российского обстрела погибла женщина около 45 лет, ее муж получил ранения.

В общей сложности раненых трое. Повреждены восемь частных домов.

Окончательные последствия устанавливаются.

"Снова и снова призываю всех: не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" – говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты утром атаковали FPV-дроном рейсовый автобус в Сумской области. Два человека получили ранения.

Также в понедельник армия России нанесла удар по Купянску Харьковской области. Там погибла 82-летняя женщина.

Кроме того, захватчики сбросили с дрона взрывчатку на машину скорой в Херсонской области, пострадали двое гражданских.

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