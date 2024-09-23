Оккупанты нанесли удар по Купянску, погибла женщина

Войска страны-агрессора России утром в понедельник, 23 сентября, нанесли удар по Купянску Харьковской области. В результате атаки погибла 82-летняя женщина.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, оккупанты нанесли удар около 09:00.

"К сожалению, погибла гражданская 82-летняя женщина", – говорится в сообщении чиновника.

На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщил руководитель Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 сентября армия РФ сбросила с БПЛА взрывчатку на машину скорой помощи в Херсонской области. Вследствие атаки пострадали двое гражданских.

Кроме того, в ночь на понедельник Россия атаковала Украину двумя ракетами Х-59 и четырьмя "Шахедами". Силы ПВО сбили три вражеских БПЛА на Сумщине, еще один и обе ракеты не достигли своих целей из-за активного противодействия украинских средств РЭБ.

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