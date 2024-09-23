Оккупанты на Сумщине атаковали рейсовый автобус, есть раненые

Военные страны-агрессора России утром в понедельник, 23 сентября, атаковали FPV-дроном рейсовый автобус в Сумской области. В результате попадания два человека получили ранения.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Отмечается, что оккупанты атаковали Миропольскую громаду.

На автобусе ехали местные жители.

"Два человека получили ранения и были эвакуированы в медицинское учреждение. Россияне совершили очередное циничное преступление, направив дрон по мирным людям. Не простим!" – говорится в сообщении ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 сентября враг нанес удар по Купянску Харьковской области. Вследствие атаки там погибла 82-летняя женщина.

Кроме того, утром оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на машину скорой в Херсонской области, пострадали двое гражданских лиц.

А ночью страна-агрессор РФ атаковала Украину двумя ракетами Х-59 и четырьмя "Шахедами". Силы ПВО сбили три дрона в Сумской области, еще один, а также обе ракеты не достигли своей цели из-за активного противодействия украинских РЭБ.

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