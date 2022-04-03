В Ирпене оккупанты расстреливали девочек и женщин, а потом ездили на танках по их телам, – Маркушин

В Ирпене Киевской области нашли тела погибших женщин и девочек. Оккупанты расстреляли украинок, а потом проехались по их телам на танках.

Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин, передает DW. Много жителей населенного пункта погибло в результате обстрелов со стороны войск страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Очень много погибло от ихних (российских – Ред.) мин, от артобстрелов. Очень много (людей – Ред.) рашисты расстреляли. На улицах Пушкинской, Лермонтова – они расстреляли девочек и женщин. Потом они ездили по ним на танках", – сообщил Маркушин.

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Напомним, в четверг, 31 марта, украинские войска освободили от российских оккупантов город Буча Киевской области. Во время проверки территории города, во дворе одного из зданий были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых были связаны руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытались сжечь изнасилованных женщин. Кроме того, войска страны-агрессора убивали детей и стариков на территории Киевской области.

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