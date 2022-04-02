В освобожденной Буче обнаружили тела убитых оккупантами мирных жителей, у некоторых – завязаны руки. Фото 18+

В четверг, 31 марта, украинские войска освободили от российских оккупантов город Буча Киевской области. Во время проверки территории города, во дворе одного из зданий были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых были связаны руки.

Об этом сообщили в социальных сетях. Страна-агрессор совершает военные преступления на территории Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Освобождена Буча, мирные жители со связанными руками были расстреляны. Это геноцид, никак иначе", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть тела погибших мирных жителей, которых оккупанты расстреляли во дворе одного из зданий.

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Напомним, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча Киевской области. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанской территориальной громады Анатолий Федорук.

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