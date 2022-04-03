Оккупанты на Киевщине пытались сжечь изнасилованных женщин и убивали детей и стариков: Арестович рассказал о преступлениях

Российские оккупанты пытались сжечь изнасилованных женщин. Кроме того, войска страны-агрессора убивали детей и стариков на территории Киевской области.

Об этом во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Все случаи военных преступлений будут зафиксированы (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца. 18+).

"Это специальное обращение, которое направленно на то, чтобы мир обратил внимание на преступления против человечества, которые были совершены российскими войсками в Буче, Ирпене и Гостомеле. Это города, которые освобождены, представляют из себя картинки из фильма ужасов. Среди найденных жертв этих военных преступлений войск РФ – это изнасилованные женщины, которых пытались сжечь. Убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, мужчины. У большинства из них связаны руки, следы пыток – убиты они выстрелами в затылок", – рассказал Арестович.

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Он добавил, что также зафиксированы многочисленные случаи мародерства со стороны российских оккупантов.

"Хочу вас заверить, что ни одно преступление не останется ненаказанным", – резюмировал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 апреля вся территория Киевской области была освобождена от российских оккупантов. В частности, Вооруженные Силы Украины выбили захватчиков из Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

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