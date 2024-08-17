В Херсонской области оккупанты уничтожили уникальное учебное заведение: видео

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области регулярными обстрелами. За сутки 16 августа по населенным пунктам региона враг бил из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА.

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В поселке Антоновка россияне окончательно разрушили первую в Украине и единственную в Херсонской области "Зеленую школу". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В течение суток под вражескими обстрелами оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Станислав, Кизомис, Томина Балка, Софиевка, Инженерное, Понятовка, Велетенское, Берислав, Нововоронцовка, Золотая Балка и Заможное. Вражескими обстрелами повреждены 29 объектов: многоквартирный и 22 частных дома, спецавтомобиль ГСЧС, три гражданских автомобиля, газопровод и генератор.

Оккупанты несколько раз наносили удары по пригороду Херсона – Антоновке, где артиллерийским огнем и в результате дроновой атаки уничтожили первую в Украине и единственную на Херсонщине "Зеленую школу". Позже российские военные обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в учебном заведении. Автомобиль ГСЧС получил повреждения, сами спасатели не пострадали.

Также в Антоновке повреждены три частных дома и два гражданских автомобиля. В очередной раз противник применил тактику "двойного удара". Обычно повторные удары россиян направлены на уничтожение высококвалифицированных специалистов: спасателей, полицейских, медиков и коммунальщиков.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что "Зеленая школа" в Антоновка была построена с помощью правительства Финляндии. Учебное заведение приняло своих первых две сотни учеников в 2016 году. Школу построили по европейским принципам энергосбережения. В ней была система очистки воздуха – рекуперации, установленной на потолке. Внутри помещения – никаких труб и батарей. Тепло снабжали солнечные батареи, расположенные на крыше.

Напомним, российские войска ударили по городу Сумы утром 17 августа. Прилет зафиксирован в районе проспекта Свободы: в многоэтажках вылетели окна, горят автомобили.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона. Ранения получили два человека, которые находились в собственном доме.